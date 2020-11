Profesor Zbigniew Lewicki: Polska skorzysta na wygranej Trumpa. Joe Biden dogadałby się z Berlinem i Moskwą, a cenę zapłacilibyśmy my

Nie będzie żadnych nowych priorytetów?

Nie widzę, gdzie miałby odejść od obecnych. A miejsca na nowe za bardzo nie ma.

Jeżeli zwycięstwo Trumpa się potwierdzi, to będzie to dobra wiadomość dla Polski?

Zdecydowanie. Trump pozostaje w bardzo złych relacjach z Niemcami, co przejawia się dwojako. Z jednej strony słusznie i bardzo skutecznie blokuje kwestię gazociągu Nord Stream 2, coś takiego mógł zrobić tylko on. Joe Biden nie zrobiłby tego z całą pewnością. Z drugiej strony Trump chce zbudować w Europie alternatywne centrum wpływów i inwestycji amerykańskich. Polska korzysta na konflikcie amerykańsko-niemieckim oraz amerykańsko-rosyjskim. Gdyby prezydentem został Joe Biden, to zapewne dogadałby się zarówno z Berlinem, jak i z Moskwą, a cenę za to zapłacilibyśmy my. Myślę, że następne 4 lata jeśli chodzi o inwestycje, sprzedaż paliw, obecność amerykańskich żołnierzy będą takie same jak do tej pory.