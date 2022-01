Profesor Zbigniew Lewicki ocenia prezydenturę Joego Bidena po roku od zaprzysiężenia: Nie umie sobie poradzić nawet z Putinem

20 stycznia mija rok prezydentury Joe Bidena. Amerykanie przez ten rok dostali to, czego chcieli?

Niecała połowa Ameryki ma to, co chciała. Pozostali - nie. I nie mówię teraz o prostym podziale na zwolenników Bidena i Trumpa z poprzednich wyborów. Mówię o tym, jak Biden radzi sobie jako prezydent. Swoim stylem rządzenia zdążył zrazić do siebie dużą część obywateli USA.

Sam fakt, że Biden nie jest Trumpem nie wystarczy? Czy po poprzednim lokatorze Białego Domu każdy następny nie jest niczym bohater książki Jerzego Kosińskiego „Wystarczy być”?

40 proc. Amerykanów uznaje obecną prezydenturę za dobrą. Domyślam się, że właśnie tylu mieszkańcom USA wystarcza, że nie rządzi już nimi Trump. Ale jednocześnie 60 proc. obywateli Bidena nie popiera. To wyjątkowo niska ocena jak na pierwszy rok prezydentury. Wyraźny sygnał, że Amerykanie widzą mnóstwo błędów i niedociągnięć ze strony Bidena i wiceprezydent Harris. O ile niezadowolenie osób o prawicowych poglądach można łatwo wytłumaczyć, to już lewicowców nie. A przecież wyraźnie nawet liberalne media, choćby CNN, zaczynają Bidena krytykować. Jego wybór był tym, czego chcieli - ale widać, że to nie spełniło ich oczekiwań.