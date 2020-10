Profesor Piotr H. Skarżyński: Medycyna to przygoda życia

Piotr H. Skarżyński jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł doktora habilitowanego, podkreśla, że studiując medycynę, trzeba być oczywiście przygotowanym na ciężką pracę i dużo nauki. – Warto się interesować pewnymi rzeczami, od przyrody, po chemię i różne eksperymenty, żeby mieć łatwiej, ale nie tylko takie osoby się nadają na te studia – zaznacza otorynolaryngolog, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

- Bardzo często osoby, które mają umysł ścisły i zawsze chciały iść na Politechnikę lub na prawo zmieniają podejście i decydują się na medycynę lub podobne kierunki. Wtedy taka osoba odnajduje się dopiero po pierwszych dwóch, trzech latach studiów. Kolejna rzecz to ważne, aby się nie zrażać, bo pierwsze dwa lata są bardzo trudne – podkreśla Skarżyński.

- Niektóre osoby, wybierają studia, patrzą pod kontem swoich zainteresowań, bardzo wiele osób w liceach chce być ortopedami, lekarzami medycyny sportowej czy chirurgii, wiele kobiet wybiera dermatologię, ale tak naprawdę to się kształtuje w trakcie studiów. Zanim ktoś nie zdecyduje się na medycynę nie powinien o tym myśleć, ponieważ bardzo często jest tak, że ktoś chce iść w jednym kierunku, a potem go interesuje coś innego. Istotny jest także aspekt, na kogo trafimy, jakich mamy nauczycieli, bo czasem nawet najlepsza specjalizacja gdzie nie ma właściwych mentorów i osób, które nas poprowadzą, nie jest przyjemna ani w nauce ani w realizacji – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński w miniwykładzie dla nowej platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju.

Tej i innych wypowiedzi ludzi sukcesu, radzących młodym ludziom m.in. jakie studia wybrać i jak zacząć karierę zawodową, można wysłuchać bezpłatnie na stronie Akademii: azir.edu.pl. Akademia Zarządzania i Rozwoju to innowacyjna platforma łącząca świat nauki ze światem praktyków. Jest ona miejscem, w którym znani menedżerowie, naukowcy i osoby będące autorytetami w różnych dziedzinach, dzielą się swoimi przemyśleniami, radami i wskazówkami z osobami rozpoczynającymi karierę zawodową lub zastanawiającymi się nad wyborem kierunku studiów. Misją AZiR jest wspieranie procesu edukacji i rozszerzanie go o praktyczne wskazówki oraz doświadczenia liderów biznesu i ekspertów, tak aby pomóc młodym ludziom wybrać kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.