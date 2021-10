Profesor Antoni Dudek: W sprawie Unii Jarosław Kaczyński gra na dwóch fortepianach

Zdziwiła pana ilość osób, które w niedzielę wyszły na ulice polskich miast?

Trochę tak, wydawało mi się, że będzie ich mniej. Natomiast nie powiem, żebym był w szoku, że ich jest tak dużo, bo równie dobrze mogło ich być więcej. Wyszli na ulice ci, którzy bardzo wyraźnie popierają zwłaszcza Platformę Obywatelską, ale mam wrażenie, że także zwolennicy innych partii opozycyjnych policzyli się w minioną niedzielę.

Moment, w którym jesteśmy, może być momentem zwrotnym dla opozycji?

Może tak być, ale tylko pod warunkiem, że naszej opozycji pomoże Bruksela. W tej chwili doszliśmy do takiego punktu w relacjach Polski z Unią Europejską, że albo to prezes Kaczyński ma rację i niezależnie od wszystkich działań rządu w Warszawie, a także wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który był przyczyną tych niedzielnych protestów, Unia Europejska zaakceptuje Krajowy Plan Odbudowy i na podstawie różnych deklaracji rządu Morawieckiego będzie przekazywała nam środki finansowe, albo rację ma Donald Tusk, który mówi, że tak nie będzie. Wtedy narracja PiS, że nie chce polexitu, stanie pod znakiem zapytania, bo w sensie finansowym polexit de facto się zacznie. Nie będziemy otrzymywali środków, które były już wynegocjowane, co premier Morawiecki ogłosił latem jako swój wielki sukces. W tej chwili rozstrzygnięcie tego sporu leży w rękach Brukseli i będzie zależało od jej polityki.