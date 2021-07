Profesor Andrzej Horban: Chcemy obowiązkowych szczepień między innymi dla pracowników służby zdrowia, służb porządkowych i nauczycieli

Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z pandemią, pytany był na antenie TVN24 o decyzję wprowadzenia obowiązkowych szczepień w Polsce dla konkretnych grup zawodowych.

- Nie ma jeszcze, ale jesteśmy bardzo bliscy. Zalecenie - tak, ale jeszcze pan minister powinien przekuć to w swój komunikat lub też zalecenie co do kalendarza szczepień – odpowiedział.