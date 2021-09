Prof. Zdzisław Krasnodębski o wyborach w Niemczech: Szansę Polski upatruję w tym, że przez pewien czas Niemcy zajmą się wreszcie sobą

Od jednego z politologów usłyszałam ostatnio, że być może „odejście Angeli Merkel z czynnej europejskiej polityki, będzie czymś, co utrudni funkcjonowanie rządowi PiS, ale i nie ułatwi prowadzania polityki Donaldowi Tuskowi”. Zgadza się Pan z tą opinią?

A dlaczego by to miało utrudnić działanie rządowi Prawa i Sprawiedliwości? Kompletnie tego nie rozumiem. Co nam Angela Merkel ułatwiła?

W jakiejś gazecie czytałam, że „Polska jeszcze za nią zatęskni”.

To powielanie ciągle tych samych banałów. Jak wiadomo znaczna część dziennikarzy powtarza tylko obiegowe opinie lub spisuje od innych. Inni są raczej „spin doktorami” niż dziennikarzami. Jeśli zaś chodzi o drugą część wypowiedzi, że odejście Merkel utrudni politykę Tuskowi, to jest ona prawdziwa, bo Merkel była jego protektorką. Myślę jednak, że CDU/CSU nadal będzie wspierać PO – w końcu należą do tej samej partii europejskiej, Europejskiej Partii Ludowej.