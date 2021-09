Prof. Zdzisław Krasnodębski: Donald Tusk powtarza bezustannie frazesy o rzekomym polexicie. To typowa dla niego prowokacja

Niedawno Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę ws. przynależności Polski do UE. W uchwale tej zaznaczono jednak, że UE „potrzebuje głębokich zmian”. „Wraz z innymi partiami centroprawicowymi państw członkowskich chcemy wypracować alternatywny wobec propozycji głównego nurtu plan reformy UE w duchu nawiązującym do myśli unijnych ojców-założycieli” - napisano. Czy takie zmiany w UE są w ogóle możliwe?

Myślę, że są możliwe. Na pewno nie jest łatwo, żeby one nastąpiły, ale nie wierzę w determinizm historyczny, czyli w to, że pewne tendencje są nieuchronne. Obecnie jest tak, że w wielu społeczeństwach europejskich istnieją bardzo duże grupy niezadowolone z polityki UE, która jest też polityką bardzo ryzykowną. Wtedy, kiedy się jej skutki objawią i dotkną nie tylko Polaków, ale także inne narody, to na pewno reakcja przeciwko tym zbyt radykalnym nastąpi nastąpi. Mam na myśli różne kwestie, np. politykę imigracyjną, politykę klimatyczną, czy przemysłową, naruszanie kompetencji państwa, centralizacji UE, ideologizacji. Trzeba się temu przeciwstawiać, gdyż prowadzi do negatywnych konsekwencji dla Europy i poszczególnych państw.