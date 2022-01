Prof. Wojciech Fałkowski: Wydarzeniem na skalę europejską, otwierającym 2022 rok będzie pokaz dzieła Madonny Paola Uccella

Do 10 lutego 2022 roku potrwa w Zamku Królewskim w Warszawie wystawa dzieł Caravaggia i jego naśladowców. Na czym polega niezwykłość tej wystawy, oprócz tego, że te obrazy możemy tu zobaczyć po raz pierwszy?

Czar pokazywanych płócien wynika z dwóch zasadniczych rzeczy jednocześnie występujących: z fenomenu Caravaggia i caravaggionizmu i zupełnie nowej jakości, którą ten malarz i jego naśladowcy wprowadzili do sztuki europejskiej, co jest widoczne przez ostatnie 400 lat! Oba obrazy Caravaggia, bo do „Chłopca ugryzionego przez jaszczurkę” doszedł „Narcyz przeglądający się w źródle”, są ikonami sztuki dawnej, ale i sztuki europejskiej w ogóle. Są czymś, co zachwyca publiczność na całym świecie, a jednocześnie spowodowały przełom w sztukach wizualnych całego kontynentu. Naśladowcy wywodzili się z północy Europy, spoza Alp i jednocześnie było całe gremium rywali, współzawodników, uczniów i kontynuatorów na Półwyspie Apenińskim. Był to zatem styl, który objął praktycznie cały kontynent i do dziś wywiera niezatarte piętno.