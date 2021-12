Prof. Włodzimierz Gut: Trzeba się liczyć, że będą nowe dostawy wirusa od niezaszczepionych

Panie Profesorze, chciałabym porozmawiać o nowym wariancie wirusa Omikron.

Omikron! Jest to szczep koronawirusa o określonej liczbie mutacji; mniej więcej około pięćdziesiąt. Czyli sporo. Ale nie stracił zdolności namnażania i nie stracił zdolności wnikania do komórki, czyli białko S, które jest na powierzchni, zachowało swoje właściwości biologiczne.

Tak to wygląda z punktu widzenia wirusologa.

Tak jest. W związku z powyższym jako białko, będzie indukowało również odpowiedź. Ponieważ wszystkie dotychczasowe dawały ochronę, to znaczy indukowały odporność przeciwko wirusowi, to ta cecha zostanie zachowana, bo te obszary nie mogły się zmienić. Gdyby wirus stracił cechy namnażania i wnikania do komórki, to mielibyśmy problem z głowy. Ale jeśli one nie zostały naruszone, to po zakażeniu odpowiedź będzie utrudniała mu wejście do komórki czy połączenie błon, tak zwaną fuzję. Zatem mamy tu pewien problem z głowy, ponieważ te obszary się nie zmieniły.