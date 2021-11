Prof. Włodzimierz Gut o Omikronie: Strachy na lachy. Zmagamy się z medialną histerią

– Obserwuję to, co dzieje się wokół tego wariantu wirusa SARS-CoV-2, z dużym zdumieniem. Mam wrażenie, że Delcie przypisano tyle strasznych cech, a ona w Japonii tak zmutowała, że „popełniła samobójstwo”. Teraz trzeba ją czymś zastąpić. To medialna histeria, a powodów do paniki nie ma – ocenił wirusolog.

Wyjaśnił, że Omikron rzeczywiście zebrał 50 mutacji, ale nie ma on zmutowanych miejsc krytycznych, a one są zlokalizowane na białku S.

– Gdyby ten wariant zebrał naprawdę poważne mutacje, to przestałby istnieć. Nie może mieć i nie ma w tej chwili mutacji zmieniających całkowicie jego strukturę. Dlatego więc wniosek jest prosty: szczepionki, które posiadamy, będą nas przed nim chroniły. Oczywiście mowa o ciężkim przebiegu i zgonie, bo od początku powtarzałem, że szczepienia nie chronią przed zakażeniem – wskazał prof. Gut.