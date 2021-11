Prof. Witold Orłowski: Tarcza jedynie łagodzi skutki inflacji, nie rozwiązuje jednak problemu

Czy tzw. tarcza antyinflacyjna pomoże faktycznie powstrzymać wzrost inflacji w naszym kraju?

Tarcza antyinflacyjna to jest tylko złagodzenie skutków inflacji, natomiast nie jest to program walki z inflacją. Można powiedzieć, że jest to środek przeciwbólowy. W związku z tym rząd oczywiście ma nadzieję - w ślad za prognozami Narodowego Banku Polskiego - że inflacja sama z siebie spadnie po paru miesiącach – wystarczy zmniejszyć ból, a choroba minie. Natomiast zwracam uwagę, że Narodowy Bank Polski prognozuje spadek inflacji od paru miesięcy i za każdym razem te prognozy okazywały się nieprawdziwe, inflacja wzrastała. Obawiam się więc, że bez programu walki z inflacją nie uda się inflacji zmniejszyć, a chwilowo nie mamy programu walki, mamy jedynie program czasowej osłony przed inflacją, części z nas.

Większość z proponowanych rozwiązań będzie funkcjonować przez okres trzech miesięcy. Czy ewentualne wydłużenie tego czasu przyniosłoby lepsze skutki?