Prof. Tadeusz Wolsza: Liczba ofiar Zbrodni Katyńskiej może być większa

Czy o zbrodni katyńskiej badacze, historycy wiedzą już wszystko, co najważniejsze?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest trudna, bo teoretycznie powinienem odpowiedzieć, że tak, wiemy wszystko. Ale niestety, ta wiedza jeszcze, w niektórych sprawach, jest fragmentaryczna. Dlatego, że nie mamy dostępu do wszystkich istniejących źródeł, które najprawdopodobniej istnieją. Polskim badaczom, historykom są one niedostępne. Albo znajdują się w archiwach białoruskich – myślę tu np. o Mińsku – albo w archiwach moskiewskich. Mówię o tym przede wszystkim dlatego, że znamy do niedawna okrytą tajemnicą ukraińską listę katyńską, która częściowo, albo już prawie w komplecie została udostępniona przez stronę ukraińską. W znaczący sposób poszerzyła ona naszą wiedzę w zakresie pełnej liczby osób zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Okazało się, że mordowano nie tylko żołnierzy?

Pojawiły się nazwiska wykraczające poza środowisko oficerów Wojska Polskiego. Można więc powiedzieć, że była to zbrodnia popełniona na elicie państwa polskiego. Ofiarami zbrodni NKWD, oprócz oficerów Wojska Polskiego, policjantów i strażników więziennych byli również pracownicy różnych instytucji, w tym m.in. lekarze, prawnicy oraz naukowcy różnych specjalizacji (np. profesorowie wyższych uczelni). O ile się nie mylę, to na liście ukraińskiej można na podstawie danych, którymi dysponujemy, ustalić nazwiska nie mniej niż 40 prezydentów polskich miast w Galicji. Proszę sobie wyobrazić, chodzi o takie miasta jak Łuck, Równe, Tarnopol, Stanisławów, Lwów. Z tego ostatniego miasta ofiarami byli również wiceprezydenci. Zatem jest to skala naprawdę bardzo poważna.