Prof. Ryszard Piotrowski o wyroku ws. RPO: Obywatele zostaną pozbawieni gwarancji praw i wolności

Obywatele zostaną pozbawieni gwarancji praw i wolności, bo z wyroku wynika, że niezgodne z Konstytucją jest kontynuowanie w jakiejkolwiek formie działalności Rzecznika. No bo jeśli TK mówi, że RPO może funkcjonować tylko do końca kadencji, a następnie sugeruje wprowadzenie jakiegoś innego rozwiązania, to oznacza, że takie rozwiązanie z punktu widzenia tego wyroku będzie także niezgodne z Konstytucja i że po prostu po zakończaniu kadencji RPO, nawet jeśli, nie wybrano nowego, to urząd ten nie funkcjonuje.

Czy w związku z tym należałoby dążyć do tego, aby RPO był wybrany w inny sposób? Niektórzy mówią w wyborach powszechnych.

Wymagałoby to zmiany Konstytucji. Obecnie jest to wykluczone, poza tym wątpliwe. Cóż by to przecież oznaczało? Wyszłoby na to, że wybieramy Rzecznika Praw Obywatelskich tak, jak prezydenta, czy partie polityczne. To by oznaczało upolitycznienie urzędu.

W debacie publicznej pojawiają się głosy, że w zasadzie Konstytucję naruszył parlament, który był zobowiązany przed upływem kadencji RPO wybrać jego następcę. Czy zgadza się pan z tym stwierdzaniem?

Tak, to prawda. Parlament powinien działać w taki sposób, żeby Konstytucja była realizowana w jak największym możliwym stopniu. A jeśli tego nie czyni i jeśli do tego jeszcze mamy ten wyrok TK, to można dojść do wniosku, że wbrew Konstytucji, większość sejmowa zmierza do faktycznej likwidacji urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.