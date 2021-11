Prof. Ryszard Bugaj: Wolę być pod uciskiem Kaczyńskiego niż pod ochroną Giertycha Anita Czupryn

Prof. Ryszard Bugaj: PiS może liczyć na opozycję w tym sensie, że opozycja jest całkowicie nieaktywna. To znaczy jest aktywna w bezustannym tłuczeniu PiS-u Bartek Syta

Jeżeli PiS-owi się uda, nie mówię, że zredukować inflację do poziomu 2,5 procent, ale jak uda im się ją zredukować do 3,5-4 procent, to będą mogli przedstawiać to jako sukces. I myślę sobie, że ludzie to przyjmą – mówi Ryszard Bugaj