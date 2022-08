Prof. Rafał Chwedoruk: Paradoksalnie Tusk jest dla PiS wymarzonym przeciwnikiem

Donald Tusk w poniedziałek przyjedzie do Polski. Będzie zeznawał w sprawie działań podjętych w 2010 r. w Smoleńsku. Czy PiS nie popełnia błędu wzywając go do kraju? Zawsze jak szef Rady Europejskiej przyjeżdża opozycja kreuje go na bohatera.

Dla opozycji partii powrót Donalda Tuska jest największą nadzieją. Ale tego powrotu oczekuje również PiS. Obecność Tuska gwarantuje utrzymanie dotychczasowego podziału. Dzieli on społeczeństwo na tych, którzy chcą „żeby było tak jak dotąd ”, tych którzy są zawsze po stronie partii rządzącej oraz wahających się - których większość przeszła na stronę PiS w decydujących momentach, jak np. podczas wyborów, czy w trakcie debaty o reformach sądownictwa. Niezależnie od tego, co ogłosiłby Donald Tusk, do jakich ruchów społecznych by się zwrócił, czy w jakiej konfiguracji partyjnej startowałby jako kandydat na prezydenta to automatycznie oznacza, że znów jesteśmy w rzeczywistości lat 2005-2015, a której finałem było zwycięstwo PiS.