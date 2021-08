Prof. Paruch: Prawdopodobnie Jarosław Gowin zakładał, że nie zostanie zdymisjonowany

Panie Profesorze, co nam mówi o polityku sytuacja, w której przy obecności kamer, na oczach Polski, podpisuje program, a potem go nieustannie krytykuje? Mówię o Jarosławie Gowinie i Polskim Ładzie.

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zakładam, że Jarosław Gowin wiedział, co podpisuje. Nie przyjmuję tezy, że Polski Ład nie został przez byłego premiera przeczytany. Po pierwsze – wydaje mi się, że wtedy, kiedy składał podpis, nie wiedział w jaki sposób będzie się do Polskiego Ładu odnosił. Prawdopodobnie pomysły, które potem były prezentowane w mediach, rodziły się w toku, być może różne środowiska zaczęły wpływać na wicepremiera po to, żeby dokonać modyfikacji tego programu. Z wypowiedzi różnych polityków wynika, że konsultacje, które były prowadzone wewnątrz Zjednoczonej Prawicy – dziennikarze mówią o nawet 20 spotkaniach w tej sprawie – nie przynosiły zmian, których Jarosław Gowin by oczekiwał. Po drugie – wydaje się, że Jarosław Gowin przyjął wariant takiego wyróżniania się w Zjednoczonej Prawicy, jak gdyby testując cierpliwość liderów Prawa i Sprawiedliwości, jaka jest granica do której może się posunąć, publicznie kontestując flagowy program polityczny rządu. Prawdopodobnie Jarosław Gowin zakładał, że nie zostanie zdymisjonowany. Jest taka teza, że działania byłego wicepremiera były nastawione na to, żeby sprowokować wyrzucenie go z rządu, ale wczoraj widać było wyraźnie, że politycy Porozumienia byli decyzją premiera zaskoczeni.