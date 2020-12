Prof. Orłowski: Jesteśmy w środku kryzysu. Ogromna jego część jest ciągle przed nami

- Wszyscy są na jednej łódce. Także metody działania polegające na tym, że np. „ulżymy” sklepom ale centra handlowe poniosą większe koszty. Tylko jak centra handlowe poniosą większe koszty, to w tym momencie centra handlowe nie będą w stanie spłacać kredytów. Warto tutaj przypomnieć, o pewnym, małym drobiazgu- centra zbudowane są na kredyt. To nie jest tak, że ktoś mniej zarobi. To wszystko jest skredytowane i jeśli właściciele centrów handlowych nie będą w stanie wypracować zysków, to nie będą w stanie obsługiwać i spłacać kredytów. To z kolei może spowodować pogorszenie sytuacji banków- wyjaśnia i dodaje, że trzeba strategicznie myśleć jak minimalizować starty gospodarcze, a nie liczyć na cudowne narzędzie.