Prof. Modzelewski: Staram się podpowiedzieć rządzącym, gdzie są dochody budżetowe

Prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, mówiąc o tym, gdzie powinno się szukać nowych źródeł dochodów dla budżetu państwa powiedział, że od lat mówi o tym publicznie i jego poglądy nie są tajemnicą. – Staram się rządzącym podpowiedzieć, co oni najczęściej wiedzą, gdzie są dochody niepobrane od tych, którzy mają pieniądze, korzystają z nieuzasadnionych przywilejów i – co jest bardzo istotne – potrafią bronić swoich interesów – mówił.

Prof. Modzelewski zwrócił uwagę na to, że „wiadomym jest, że obowiązujące prawo jest wynikiem pewnego kompromisu, a tak naprawdę to lobbingu”. – W istocie – załatwia się treść przepisów prawa, a czym silniejszy gracz, pochodzący z państw tzw. zachodu, to uważa, że podatków płacić nie powinien – wyjaśnił.

Dodał, że „tego rodzaju luki są zwłaszcza w podatku akcyzowym, który został wyjątkowo poturbowany przez wstąpienie Polski do Unii Europejskiej”. – Akcyza jest w stanie bardzo złym, nigdy nie osiągnęliśmy realnego poziomu z roku 2004, cofnęliśmy się do czasów z lat 90. Tu jest dużo pieniędzy do znalezienia – powiedział.