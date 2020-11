Prof. Michał Kleiber dla platformy edukacyjnej: trzeba ciągle się uczyć i być gotowym do robienia w życiu różnych rzeczy Michał Szczygielski

Wyuczony dziś zawód za 10-20 lat nie będzie pewnie istniał – mówi prof. Michał Kleiber, członek Polskiej Akademii Nauk, były minister nauki i informatyzacji, w wypowiedzi dla platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (azir.edu.pl). Według niego, aby odegrać pewną rolę w obecnym świecie, należy ciągle się uczyć i być gotowym do robienia w życiu różnych rzeczy. Z kolei Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, opowiada słuchaczom AZiR o specyfice studiów prawniczych. Jej zdaniem, by przekonać się, czy kariera prawnika to coś dla nas, warto już w szkole średniej brać udział np. w konkursach arbitrażowych.