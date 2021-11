Prof. Marczyńska: Mówimy cały czas o wyimaginowanej segregacji, a zapomnieliśmy o odpowiedzialności i solidarności

Prof. Marczyńska pytana o to, co Rada Medyczna przy premierze doradza w zakresie dalszych kroków związanych z rozwojem epidemii podkreśliła, że w dalszym ciągu eksperci proszą o jeszcze mocniejsze egzekwowanie obowiązujących przepisów.

– Polacy widzą doskonale, że sądy uchylają decyzje dotyczące braku maseczek w miejscach, gdzie jest to wymagane. Sędziowie i prawnicy tłumaczą natomiast, że nie mogą podejmować innych decyzji, bo każde ograniczenie wolności musi mieć adekwatną podstawę prawną. Dlatego w tej dyskusji kręcimy się nieco wokół własnej osi. Mówimy i apelujemy o przestrzeganie zasad jako eksperci. Państwo o to apeluje. A potem aparat tego samego państwa - w postaci sądu - anuluje te kary. Cały czas powtarzamy więc, że coś z tym trzeba zrobić, trzeba inaczej te przepisy wprowadzać w życie, robić to na drodze ustaw. Inaczej ich przestrzeganie w społeczeństwie jest na takim poziomie, na jakim jest – wyjaśniła prof. Marczyńska.