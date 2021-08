Prof. Maliszewski: Polityka nie znosi próżni. Dobre relacje z Talibami nawiązują Chińczycy i Rosjanie

Dantejskie sceny rozgrywają się w Afganistanie, widzimy dramaty milionów ludzi, a prezydent USA Joe Biden, był w tym czasie przebywał na urlopie. Co nam to mówi o prezydencie potężnego, światowego mocarstwa? Co prawda Joe Biden przerwał urlop, żeby wygłosić oświadczenie, ale jednak przez kilka dni był nieobecny i milczał.

Działania prezydenta Joe Bidena były gorąco krytykowane przez amerykańskie media. Natomiast problem jest głębszy. Otóż zarówno on, jak i poprzednicy, zwłaszcza wywodzący się z Partii Demokratycznej, na początku swojej kadencji, próbują koncentrować się na wewnętrznej polityce amerykańskiej i zmniejszyć zaangażowanie w polityce międzynarodowej. Wtedy pojawiają się plany typu np. reset w relacji z Rosją, a także wycofanie się z Afganistanu. Efektem są potem problemy, których konsekwencje będziemy odczuwać przez lata. Pierwszy – wycofanie się z sankcji dotyczących Nord Stream 2. Drugi bardzo głęboki kryzys – wycofanie się z Afganistanu, co wpłynie na powstanie nowej fali migracji, a także sytuację w regionie, gdyż polityka nie znosi próżni i dobre relacje z Talibami nawiązują Chińczycy i Rosjanie.