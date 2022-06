Prof. Magdalena Gawin: Na Ukrainie ludzie umierają w niewyobrażalnym poniżeniu Anita Czupryn

Prof. Magdalena Gawin (z prawej), dyrektor instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Materiały prasowe

Widzimy czubek góry lodowej tego, co się dzieje na Ukrainie. Prawda o tej wojnie będzie wyłaniała się latami. Żaden kraj nie może oczekiwać ani od Ukraińców ani od pozostałych państw zgody na to, żeby uznać prawo Rosji do prześladowań i mordowania – mówi prof. Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu im. Witolda Pileckiego.