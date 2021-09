Prof. Legutko: Polska jest kłopotem dla rządzących w UE

Komisja Europejska uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną SN. Czy nasz kraj mógł zrobić więcej, aby uniknąć tego zamieszania i potencjalnych kar finansowych?

Oczywiście, że Polska mogła się całkowicie porządkować temu, co chce TSUE. Jednak na razie nie jesteśmy jeszcze podwładnymi Komisji Europejskiej, a TSUE jeszcze nie przejął funkcji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ani naszego parlamentu. Nie ma więc powodu, żeby poddawać się. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w UE panuje niesłychana pogarda dla reguł i prawa, a także unijnych traktatów. Traktaty są systematycznie gwałcone, a przynajmniej ignorowane. Trwa walka o zagarnianie coraz większych kompetencji przez instytucje europejskie. To Polska, a nie Komisja Europejska stoi na gruncie prawa. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę, że z koniem czasami trudno się jest kopać, ale też nie jest to powód żeby zupełnie – już na wstępnie – kapitulować. Zresztą widzimy, że ten pomruki niezadowolenia z brutalnego gwałcenia traktatów rozlegają się w Europie. Ostatnim przykładem jest Francja, ale nie tylko.