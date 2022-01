Prof. Kuna: trzeba jasno powiedzieć lekarzom POZ, co mają robić z chorymi na COVID-19

Prof. Piotr Kuna w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na ujednolicenie zasad zajmowania się pacjentami chorymi na koronawirusa.

- Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to jasno powiedzieć lekarzom rodzinnym, co mają robić z pacjentami chorymi na COVID-19. Dzisiaj z tego, co obserwuję, wiodącym leczeniem jest podanie antybiotyków bez zbadania pacjenta. Infekcji wirusowych nie leczymy antybiotykami – podkreślił profesor.