Prof. Kuna: Nie straszmy ludzi! Tłumaczmy im potrzebę szczepień

Panie profesorze, możemy się spodziewać czwartej fali pandemii?

Na pewno będzie rosła liczba osób, które mają dodatni wynik testów na obecność koronawirusa, to nieuniknione. Uważam, że ten największy wzrost zachorowań nastąpi dopiero we wrześniu i październiku. Natomiast moim zdaniem, to nie przełoży się na tak duży wzrost liczby hospitalizacji i zgonów, jak miało to miejsce wcześniej. Zaszczepionych jest ponad 50 procent dorosłych Polaków, zapewne kolejne 25 - 30 procent miało już kontakt z wirusem, więc są w jakimś stopniu także chronieni. Mogą się zarazić wirusem, ale nie powinni ciężko chorować - będzie to bliższe zwykłemu przeziębieniu niż zespołowi ostrej niewydolności oddechowej.

Właśnie, bo wszyscy się zastanawiają, jak ta kolejna fala pandemii może wyglądać?

Żyjemy w strefie klimatu umiarkowanego. Mamy praktycznie dwa razy do roku gwałtowny wzrost liczby infekcji wirusowych dotyczących dróg oddechowych. Pierwszy okres trwa od września do listopada, drugi okres trwa zazwyczaj od lutego do kwietnia. Nie spodziewam się, żeby było inaczej w tym roku. Wirus SARS COV 2, nowo odkryty wirus, jeden z grupy koronawirusów, wpisze się po prostu w ten scenariusz, który mamy w Polsce i wszędzie na świecie od tysięcy lat. Stanie się jednym z sezonowych wirusów infekcji dróg oddechowych, tak samo jak inne koronawirusy, wirusy grypy, paragrypy, jak rinowirusy, jak adenowirusy. Myślę, że jak najszybciej powinniśmy go traktować jako kolejne zjawisko, dodane do tego, co mamy. Oswoić się z tym i normalnie żyć.