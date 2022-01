Prof. Kuna: Kolejnym krokiem powinno być skrócenie kwarantanny do 5 dni

– Uważam, że następnym krokiem powinno być skrócenie okresu kwarantanny z siedmiu do pięciu dni. Wynika to z badań naukowych. Wirus po prostu zaczyna zakażać przed jego wykryciem, a potem zakaża przez ok. 5 dni. Później - nawet jeżeli stwierdza się testem wirusa w drogach oddechowych, to ten wirus nie ma potencjału zakażenia kogokolwiek – powiedziała Kuna, profesor medycyny w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii.

Coraz więcej zaszczepionych choruje. Jakie mają objawy?

Ponadto podkreślił, że obserwuje w ostatnich dwóch tygodniach "coraz więcej osób zaszczepionych 2 bądź 3 dawkami szczepionek mających dodatni wynik na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, które "na szczęście przechodzą chorobę niezwykle łagodnie". – To najczęściej jest katar i ból gardła przez 2-3 dni. Ponieważ mają dodatni wynik, to są izolowani. Tak do końca nie wiemy nawet, czy oni są w stanie kogokolwiek zakażać. Nie ma dobrych badań w tym kierunku, bo trudno badać osoby bez objawów choroby. Dlatego dla tych osób - zaszczepionych dwoma bądź trzema dawkami - należałoby skrócić izolację do momentu ustania objawów. Po co kazać im siedzieć w domu 10 dni? – powiedział Kuna.