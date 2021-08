Prof. Krzysztof Simon: Antyszczepionkowcy grozili mi śmiercią

Zdaniem prof. Simona, ani Ministerstwo Sprawiedliwości, ani żadne inne służby nic nie rozbiły w sprawie nasilającego się ruchu antyszczepionkowego, a wręcz mieliśmy do czynienia z pobłażaniem przeciwnikom szczepień. - Jak grożono mi karą śmierci - zresztą nie tylko mi, wielu członkom Rady Medycznej przy premierze i innym ludziom, którzy się wypowiadali prospołecznie, dbając o zdrowie chorych, umieszczano np. mój wizerunek w reklamie jakichś leków itd. - to nikt nie zareagował. Mam dokument ze Świdnika, nazwisko osoby, która mi groziła, policja rozpoczęła śledztwo, a pani prokurator odpowiada, że groźba kary śmierci w myśl kodeksu karnego nie jest przestępstwem. W jakim ja kraju żyję?! Tak jest od wielu miesięcy, dopiero teraz rząd reaguje, jak bandyci napadają na punkty szczepień - bo to jest bandytyzm, terroryzm. Wyobraża pan sobie napad na chirurga, żeby nie operował wyrostka robaczkowego? Bo to w tę stronę idzie – podkreślił prof. Simon w rozmowie z dziennikiem.