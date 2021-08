Prof. Krasnodębski: Część politycznych celebrytów zupełnie rozmija się z nastrojami w UE

W ostatnim czasie na granicach Białorusi z Unią Europejską gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Najwięcej osób trafiło dotąd na Litwę, imigranci koczują też po białoruskiej stronie granicy z Polską. Co ma na celu ta akcja Łukaszenki?

Myślę, że Łukaszenka nauczył się od swoich kolegów-autokratów i wie, że można używać imigrantów do wywierania presji i prowadzenia działań wrogich wobec krajów Unii Europejskiej, bo to jest jej słaby punkt. W związku z tym, mszcząc się za protesty swoich własnych obywateli i za pomoc, która została im udzielona, postanowił pokazać swoją „siłę” w ten sposób.

Czy to, co się dzieje na granicach Białorusi z Unią Europejską, może być też inspirowane przez Putina? I takie opinie słyszymy coraz częściej.

Można w pełni zasadnie przypuszczać, że jest to uzgodnione z Kremlem. Przypomnę tylko, że kilka lat temu miały miejsce podobne akcje, np. Turcja stosowała podobne metody wobec Grecji, czyli przypuszczała tam imigrantów. Prezydent Turcji używa tego środka nacisku na UE. Dzisiaj imigrantów traktuje się jako pewien rodzaj broni. W ostatnim czasie nakłada się na siebie kilka negatywnych tendencji geopolitycznych, które zachęcają takie kraje jak Rosja do zaczepnych działań. Dlatego wydaje się, że to jest element strategii rosyjskiej, której – co byśmy nie myśleli – Białoruś jest satelitą. Świadczy też o tym oświadczenie rzeczniczki rosyjskiego MSZ.