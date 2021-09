Prof. Kazimierz Kik: Gdyby Niemcy byli zachwyceni epoką Merkel, to wynik wyglądałby inaczej

SPD wygrało wybory do Bundestagu, uzyskując wynik 25,7 proc. głosów. CDU/CSU zdobyło 24,1 proc. poparcia. Oznacza to nich najsłabszy wynik w historii.

Prof. Kazimierz Kik komentując wynik wyborów w Niemczech powiedział polskatimes.pl, że pokazuje to tendencję, iż od dłuższego czasu spada poparcie dla obu głównych ugrupowań w tym kraju. – Obie partie nie mają większości, więc prawdopodobnie potrzebna będzie koalicja trzech. Inicjatywę ma w tej sytuacji SPD, ale może się tak zdarzyć, że SPD i Zieloni nie wystarczą. Jeżeli ma być ucieczka od rządów SPD i CDU/CSU, to ta ucieczka może się okazać ślepą uliczką, gdyż Niemcy mogą być po prostu skazani na rządy z CDU/CSU, ale tylko ze zmianą szefa tejże koalicji – zwrócił uwagę Kik.

Rozmówca polskatimes.pl zwrócił też uwagę na dobry wynik Zielonych, co oznacza tendencje lewicowe. – W Niemczech po epoce neoliberalnej Kohla, potem po bardziej łagodnej epoce Merkel, mamy powrót do epoki społecznej gospodarki rynkowej SPD, popieranej przez Zielonych. Jest to więc powrót do polityki lewicowej po okresie neoliberalnym zapoczątkowanym przez Kohla, potem przez Schrödera i w jakiś sposób kontynuowanym przez Merkel. Niemcy są więc na linii odwrotu od głównego do niedawna w Europie Zachodniej nurtu neoliberalnego – powiedział prof. Kik.