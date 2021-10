Prof. Jarosław Pinkas: Zaciekłego antyszczepionkowca nie przekonam, bo to jest sekta

Panie Profesorze, jeszcze rok przed pandemią COVID-19 Polska była stawiana jako przykład kraju, gdzie jest bardzo wysoka świadomość skuteczności szczepień w walce z wszelkiego rodzaju zakażeniami. Ten obraz w ostatnim czasie radykalnie się zmienił.

W 2019 roku mieliśmy bardzo istotne badanie CBOS, które pokazywało wzrost zaufania do szczepień ochronnych o 7 pkt proc., to dużo. Wtedy mieliśmy już za sobą wątpliwości związane ze skutecznością szczepionek na odrę, gdyż mieliśmy przypadki odry, które do tej pory nie były notowane w Polsce. Był niepokojący trend wzrostowy, widzieliśmy szerzącą się epidemię odry na Ukrainie. Ale, tym nie mniej, my wszyscy profesjonaliści medyczni potrafiliśmy zająć pozycję arbitrów, ekspertów i autorytetów, aby ludzie jednak wrócili do rozsądku.

Ludzie przestali słuchać lekarzy?

Pojawił się COVID, pojawiły się szczepionki, które są stosunkowo od niedawna i pojawiła się kolejna „infekcja” pod tytułem: „Nie wierzę, że coś może być skuteczne, nie wierzę, że ktoś mógł wynaleźć szczepionkę w tak krótkim okresie czasu, to jest niesprawdzone”.