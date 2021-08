Prof. Janusz Odziemkowski: Nie byłoby zwycięstwa nad Wisłą, gdyby do głosu doszły partyjne animozje

„To jedna z 18 przełomowych bitew w historii świata – mówił o Bitwie Warszawskiej polityk i dyplomata Edgar D’Abernon. Lenin przyznał: „Ogromna porażka sił rosyjskich”. Co Pan sądzi o tych ocenach?

Są jak najbardziej trafne i słuszne. Przez wiele lat w Polsce Ludowej nie wolno było pisać o tej wojnie, poza krótkimi wzmiankami o „agresji” Piłsudskiego na pokojowo nastawioną Rosję sowiecką. W archiwach skąpo udostępniano historykom źródła, niemal zupełnie nie znaliśmy źródeł rosyjskich. Poważne badania nad wojną można było wznowić dopiero po 1989 r. Dzisiaj wiemy, że wraz z upadkiem Warszawy Armia Czerwona miała ruszyć na Węgry, Austrię, Czechosłowację, Bałkany. Stalin wskazywał Włochy i do niej zachęcał silną lewicę, która we Włoszech istniała, jako kolejny cel ekspansji. Oczywiście, rzeczą dyskusyjną pozostanie to, czy Armia Czerwona byłaby w stanie opanować zachód. Nie bardzo w to wierzę; uważam, że np. Niemcy mimo dużych wpływów lewicy, nie rzuciłyby się w wir rewolucji tak jak u schyłku 1918 roku i miały dość sił, aby inwazję Armii Czerwonej powstrzymać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Węgry, Austria, Bułgaria, czyli kraje, które były wrogami Ententy, po zakończeniu wojny światowej, na mocy podpisanych traktatów pokojowych, musiały do minimum ograniczyć swoje siły zbrojne armie. Zapasy broni były w większości wydane lub sprzedane; trzeba było nakarmić ludzi, trzeba było odbudowywać zrujnowaną gospodarkę. Zatem to były kraje praktycznie bezbronne. Może Węgry stawiłyby jakiś opór; ale tam też była duża, silna lewica. Rumuni bez pomocy Ententy by się nie ostali. A któryż polityk mocarstw zachodnich zdecydowałby się wysłać oddziały do Rumunii, skoro Polsce nie udzielono żadnego wsparcia militarnego? Bardzo możliwe więc, że Bałkany, Europa środkowa i wschodnia zostałyby zalane przez Armię Czerwoną i żelazną kurtynę mielibyśmy najprawdopodobniej nie w roku 1945, tylko już w 1920. Historia Europy też inaczej by się wtedy potoczyła.