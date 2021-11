Prof. Janusz Odziemkowski: 11 listopada stawał się dla Polaków dniem symbolicznego sprzeciwu przeciwko zniewoleniu

Dlaczego to właśnie 11 listopada świętujemy Dzień Niepodległości?

Były różne daty mówiące o tym, kiedy tę niepodległość mieliśmy odzyskać; jedną z nich była na przykład data powstania „rządu lubelskiego” 7 listopada 1918 roku. Inni wskazywali na datę objęcia władzy przez Polaków w Krakowie. Dlaczego zwyciężyła data 11 listopada i co za nią przemawiało? Należy tu powiedzieć, że święto 11 listopada zaczęto obchodzić dopiero pod koniec lat 30. Zadecydowały dwie kwestie. Jedna łączy się z końcem I wojny światowej – kapitulacja Niemiec i rozejm, który kończy I wojnę światową.

Czyli tego dnia zaczyna się też niepodległość Europy?

Zaczyna się niepodległość niektórych krajów Europy, w tym Polski. Drugą przyczyną, która bardziej przemawiała do szerszych rzesz społeczeństwa było to, że 11 listopada Warszawa była wolna. Wszędzie powiewały biało-czerwone chorągwie. W Warszawie świętowały tłumy. Chociaż stał tu jeszcze garnizon niemiecki, jeszcze się nie ewakuował, to stolica była już wolna. Kiedy w XIX wieku mówiono, co potrzeba do uznania, że mamy wolną, niepodległą Polskę, podawano dwa warunki. Pierwszy – to opanowanie stolicy. Warszawa wolna oznacza wolność Polski. Drugi – to zwołanie Sejmu. Oczywiście, ze zwołaniem Sejmu trzeba było jeszcze troszkę poczekać, natomiast stolica była wolna 11 listopada. I to był ten moment decydujący.