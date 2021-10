Prof. Horban zapowiada lokalne lockdowny. „To kwestia 2-3 tygodni”

Dopytywany, kiedy te lokalne lockdowny miałyby być przeprowadzone, odpowiedział, że to kwestia 2-3 tygodni. - Niestety na tych terenach, na których jest dużo osób niezaszczepionych, jeżeli jest zaszczepione 30 proc. społeczeństwa, to tak, jakby nic nie było zaszczepione – stwierdził Horban.

Prof. Andrzej Horban stwierdził na antenie TVN24, że „wcześniej czy później na tych terenach, na których jest dużo więcej zachorowań, będzie musiało dojść do zdecydowanych działań, bo inaczej się nie da”. - W tym momencie nawet do częściowych tzw. lockdownów, bo to jest największe ryzyko, jeżeli na danym terenie wystąpi duża liczba zachorowań, zacznie być kłopot z olbrzymi z miejscami w szpitalach – mówił.

Horban: Będziemy mieli dokładne odwzorowanie fali z jesieni zeszłego roku

Prof. Horban wskazał, że prawdopodobnie będziemy mieli „dokładne odwzorowanie fali, która była obserwowana jesienią zeszłego roku”. - Szczyt był w listopadzie, w połowie listopada. I tak prawdopodobnie będzie. Potem troszeczkę zacznie spadać, tylko też zwracam uwagę, nie do zera, bo nie było takiego miesiąca, w którym prawie by ta liczba nowo zdiagnozowanych spadła do zera. W grudniu i styczniu mieliśmy dość dużą liczbę i potem był znowu wzrost i prawdopodobnie niestety na wiosnę, wczesną wiosną, czyli druga połowa lutego, początek marca, będziemy mieli znowu wzrost i to wystarczająca przesłanka, żeby nakłaniać ludzi jeszcze raz do szczepień i do maseczek – przypominał.