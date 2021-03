Prof. Horban o zakazie przemieszczania się przed Wielkanocą: "Jesteśmy bliscy tego"

Padło także pytanie, czy podczas trzeciej fali możemy osiągnąć liczbę zachorowań na poziomie 40 tys. dziennie. – Coś koło tego. To znowu jest trochę sztuczne i jak zawsze liczba i statystyka są przewrotne. Chodzi nam tutaj o dwie rzeczy. Te 40 tysięcy, znaczy nie rekord dzienny, bo wszyscy się ekscytują rekordem, że dzisiaj było tyle. Dzisiaj było tyle, dużo ważniejsze są tygodniowe średnie, średnie z tygodnia – stwierdził.

Prof. Andrzej Horban pytany był na antenie TVN24, czy możliwe jest wprowadzenie zakazu przemieszczania się przed Świętami Wielkanocnymi. – Myślę, że jesteśmy bardzo bliscy tego. Ale to wynika z rozsądku. Zawsze wszyscy mówimy, że większość ludzi jest rozsądna, bo tych ludzi, którzy wykazują się brakiem rozsądku, żeby nie powiedzieć inaczej, jest stosunkowo niewiele. Po pierwsze, szczepmy się, bo szczepionka jest bezpieczna. Mamy tę szczepionkę, szczepmy się. Im więcej osób się zaszczepi, tym lepiej – stwierdził.

Dodał, że „fala narasta i będzie narastała i to widać”. - Wystarczy się rozejrzeć wokół nas, dużo osób jest w tej chwili z objawami klinicznymi. Przy czym część tych osób jest zakażona innymi wirusami ponad wszelką wątpliwość. Tutaj mamy nakładanie się innych infekcji wirusowych, być może grypy, być może innego wirusa, bo tych wirusów, które powodują zakażenie górnych dróg oddechowych jest kilkadziesiąt – tłumaczył.

Horban: Na zrazie nie zalecam wprowadzania głębszego lockdownu

Szef rady medycznej przy premierze pytany również, czy zaleca politykom wprowadzenie głębszego lockdownu. - Nie nie, myślę że jeszcze w tej chwili nie ma takiego dramatycznego wzywania polityków. To są już też ludzie, którzy znają się, mają analizy, jest cały zespół, a nawet kilka zespołów analizujących efekt wprowadzania takich czy innych posunięć – przekonywał. – Raczej nakłaniamy ludzi do tego, żeby się uprzejmie stosowali do tych zaleceń – mówił dalej.