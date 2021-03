Prof. Horban mówi o możliwym zakazie przemieszczania. Rzecznik MZ zaprzecza: "Na dziś nie ma żadnych decyzji"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewcz przekazał w piątek, że „musimy być przygotowani na dalsze wzrosty zachorowań na COVID-19 w przyszłym tygodniu”. - Nie jesteśmy jeszcze pod szczytem nawet tej trzeciej fali, dlatego tak ważne jest, byśmy zachowali odpowiedzialność w najbliższych dniach – oświadczył.

Dominuje brytyjska odmiana koronawirusa

- Na dziś, zgodnie z najnowszymi danymi, mutacja brytyjska szerzy się coraz szerzej. To już ponad 60 proc. Żadni analitycy, którzy sekwencjonują wirusa, nie mają wątpliwości. Zmierzamy w kierunku 80 proc. w najbliższym czasie. Widzimy, że wersja brytyjska koronawirusa jest wersją w Polsce dominującą – przekazał rzecznik resortu.

Maseczki dla 12 województw

Andrusiewicz poinformował, że mieszkańcy 12 województw, które do tej pory nie otrzymały maseczek, wkrótce je dostaną. - To jest 112,5 mln masek, które od poniedziałku systematycznie będziemy wydawać do kolejnych województw – mówił, dodając, że przewidziano cztery maski na każdego mieszkańca.