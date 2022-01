Prof. Horban: Kurator Nowak powinna zostać zdymisjonowana. Krytykowanie szczepień to podważanie polityki państwa

Prof. Horban: Krytykowanie szczepień, to podważanie polityki państwa

Dziś sprawę komentował na antenie RMF FM prof. Andrzej Horban z Rady Medycznej przy premierze. Rada w poniedziałek przekazała, że "negowanie wartości szczepień przeciw Covid-19 jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych".

- Podtrzymujemy tę opinię, to jest jasne i klarowne, ponieważ szczepienia mają podstawową rolę w zapobieganiu nieszczęściu, jaką jest choroba i śmierć (…). Jeżeli ktoś wypowiada się o szczepieniach negatywnie, to zaczyna podważać politykę państwa. Osoba taka nie powinna pełnić funkcji publicznych. To jasna opinia Rady - stwierdził.

- Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana kompletnie, totalnie i nie powinna się zajmować w ogóle medycyną, ponieważ nie ma o tym pojęcia. Ale w Polsce jest to nagminne. W tej chwili wszyscy się znają na wszystkim - dodał profesor.