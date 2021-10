Prof. Henryk Domański: Wystąpienie premiera w europarlamencie było wyjaśniające

Premier Mateusz Morawiecki mówił w Parlamencie Europejskim m.in. o tym, że „jeżeli instytucje powołane w traktatach przekraczają swoje kompetencje, państwa członkowskie muszą mieć narzędzia, żeby zareagować”. – Prawo unijne wyprzedza prawo krajowe do poziomu ustaw i w obszarach przyznanych UE kompetencji - podkreślił.

Zaznaczył, że „jeśli chcecie tworzyć z Europy beznarodowościowe superpaństwo, to najpierw uzyskajcie na to zgodę wszystkich krajów i społeczeństw Europy”.

W rozmowie z polskatimes.pl prof. Henryk Domański ocenił, że „przemówienie premiera było wyjaśniające, natomiast nie było napastliwe”. – Można było oczekiwać, że coś takiego nastąpi, ponieważ były różne wskazania i sugestie co do tego, co premier ma powiedzieć – dodał.

Zdaniem prof. Domańskiego najistotniejsze było to, co premier nazwał „pluralizmem konstytucyjnym”. – Przemówienie było w tonie pojednawczym, a jego punktem wyjścia było, że różnimy się od siebie, że w niektórych krajach nawet w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego, że mamy różne systemy prawne, ale i w ogóle są różnice między krajami, co jest czymś normalnym. Opiera się na pewnej wspólnocie, natomiast nie można wykraczać poza właśnie te różnice – wskazał.