Prof. Grabowska: Werdykt Trybunału Konstytucyjnego potwierdza wyroki, które już zapadły

- Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest kontynuacją dotychczasowej linii orzeczniczej i potwierdza wyroki, które już zapadły w Trybunale w 2005 i 2010 roku. W tamtych orzeczeniach również rozstrzygano kwestię pierwszeństwa polskiego prawa krajowego. Odpowiedź TK zawsze była taka sama – prymat prawa polskiego - tłumaczy prof. Genowefa Grabowska.

- Wątpliwości co do prymatu prawa krajowego wzięły się stąd, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zalecił polskim sędziom pomijać przepisy polskie i odwoływać się do przepisów unijnych. Polscy sędziowie zaczęli oceniać innych polskich sędziów – czy są prawidłowo powołani, przez nową czy starą Krajową Radę Sądownictwa. Pojawiały się głosy, że wyroki sędziów powołanych niedawno będą wzruszane. Generalnie groziło to chaosem prawnym. W tym momencie państwo musiało zapewnić porządek i potwierdzić, że sędziowie stosują polską konstytucję i polskie ustawy - mówi prof. Grabowska.