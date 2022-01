Prof. Antoni Dudek: Dla mnie ważne jest, że wciąż czuję się w Polsce człowiekiem wolnym

Panie profesorze, wchodzi pan w nowy rok z optymizmem, czy jest pan raczej pesymistycznie nastawionym do tego, co przed nami?

Jestem nastawiony umiarkowanie pesymistycznie, dlatego, że, moim zdaniem, wyczerpują się siły, które mieliśmy przed wybuchem pandemii. Wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni pandemią, która mimo wprowadzenia szczepionek zbiera bardzo krwawe żniwo, a z drugiej strony, w końcu objawiło się to, co było do przewidzenia jako skutek pandemii, czyli inflacja. Ona będzie teraz w naszym domu gościem przez kilka dobrych lat i może, niestety, doprowadzić do tego, co się nazywa stagflacją, czyli połączeniem inflacji ze stagnacją gospodarczą. Na szczęście tak być nie musi, dlatego mówię, że jestem umiarkowanym pesymistą, a nie pesymistą. Na razie bowiem gospodarka, mimo inflacji, ciągle rozwija się nieźle, więc jest pewna nadzieja, że poradzimy sobie i wzrost gospodarczy będzie przynajmniej niektórym z nas łagodził skutki inflacji. Natomiast pozostaje otwarte pytanie o dalekosiężne, psychologiczne skutki pandemii.