Prof. Andrzej Horban mówi, że jeśli liczba zachorowań na COVID dziennie przekroczy 30 tys. realnym stanie się całkowity lockdown

Zdaniem profesora Andrzeja Horbana kluczowe będzie, czy w tym lub przyszłym tygodniu liczba zachorowań na Covid-19 będzie nadal rosnąć. Jeśli tak, to można się spodziewać nawet przekroczenia 30 tys. zakażeń dziennie.

- Jeśli utrzyma się tendencja wzrostowa, to będzie ich więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tysięcy, to pora zacząć się bać, więc trzeba zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać - powiedział Horban i zaapelował do Polaków, by rygorystycznie przestrzegali obecnych obostrzeń. - Ponawiamy apel o zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad: dystans, maseczki, nie gromadźmy się - apelował.

Na pytanie prowadzącej program Doroty Gawryluk, czy rząd przygotowuje się do zamknięcia Polski odpowiedział: - Zaczynamy na ten temat poważnie rozmawiać. Dodał, że jeśli liczba zachorowań dziennie przekroczy 30 tysięcy, kwestia zamknięcia kraju będzie nie potencjalnym, a realnym scenariuszem. W takiej sytuacji - jak stwierdził - zamknięte zostałyby również kościoły.