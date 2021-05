Prof. Andrzej Horban: Być może będzie trzeba wprowadzić obowiązek szczepień w przeciwnym razie jesienią może czekać nas czwarta fala

10 maja 2021 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia, prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19 poruszył temat bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, w tym problemu szczepień i czwartej fali koronawirusa.

10 maja 2021 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia, prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19 poruszył temat bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, w tym problemu szczepień i czwartej fali koronawirusa. Profesor Andrzej Horban zaznaczył, że do końca czerwca 2021 r. rzeczywiście będzie kilka milionów szczepionek i większość ludzi, która zechce się zaszczepić, zaszczepi się. - Miejmy nadzieję, że w połowie czerwca Europa się otworzy, przynajmniej dla tych, którzy dostali dwie dawki szczepionki i będzie można podróżować bez utrudnień typu: pobieranie testów czy kwarantanna.

W odpowiedzi na możliwość szczepień osób w wieku 16 - 18 lat, prof. Horban wskazał: - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie można to ogłosić i zacząć szczepić ewentualnie ludzi w tym wieku. Jednocześnie podkreślił, że jedyna szczepionka, która jest dopuszczona do stosowania w tej grupie wiekowej, to preparat firmy Pfizer.

Specjalista zaznaczył, że trwają badania dzieci od 12 do 16 lat. - Mam nadzieję, że w ciągu paru tygodni EMA wyda oświadczenie, że to jest OK i można dzieci szczepić również. Prof. Horban zaznaczył, że nie jest w stanie dokładnie określić jak długo szczepionki będą działały i czy zapewnią długotrwałą odporność, zwłaszcza szczepionki oparte o mRNA (Pfizer i Moderna). Jest to związane z faktem, iż są to szczepionki oparte na nowej technologii, która dotąd nie była stosowana.

Ekspert podkreśla problem szczepień wśród osób w grupie wiekowej 60 - 69 lat. Sytuacja szczepień nie wygląda również dobrze wśród osób powyżej 80. roku życia. Prof. Andrzej Hroban uwidacznia ten problem - jeżeli uda się znaleźć przyczyny tej sytuacji, to będzie można znaleźć środki zaradcze. - Jeżeli w żaden inny sposób nie uda się przekonać ludzi do szczepień, to być może będzie trzeba wprowadzić obowiązek szczepień - dodaje.

Prof. Horban przekonuje, że jeżeli nie zaszczepimy większej liczby osób, to jesienią w Polsce będziemy mieli czwartą falę zakażeń koronawirusem.

