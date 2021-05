Produkcja szczepionek przyspieszy? Morawiecki: Jestem za uswpólnotowieniem patentów

Jak wyjawił, w tej kwestii występują różnice zdań pomiędzy rządami poszczególnych krajów. - Ja zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w Unii Europejskiej w bezpieczny sposób produkowane – powiedział premier.

Szef polskiego rządu tłumaczył, że wraz z „rozwojem mocy produkcyjnych będziemy mogli szybciej dostarczyć szczepionki do innych krajów, bo pandemia to kwestia globalna”. - Globalna, to znaczy rzeczywiście musimy zaszczepić przynajmniej 70-80 populacji całego świata – zaznaczył.