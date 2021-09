Produkcja bułgarskiego "złota", jak wielu nazywa olejek różany, powstaje tak samo jak... bimber

Kiedy dojeżdża się do tego magicznego miejsca, nie czuje się już takiego upału, jaki panował jeszcze kilka kilometrów wcześniej. To sprawka gór, które otaczają malowniczą Dolinę Róż. Witamy w Damasceńskim Kompleksie Etnograficznym, gdzie znajduje się pierwsza prywatna destylarnia olejku różanego „Damascena” w Bułgarii. Jest on położony u podnóża Bałkanów, w przepięknej wiosce Skobelevo, niedaleko miasta Kazanlak.

Olejek różany to prawdziwe złoto tego kraju, mówią z dumą miejscowi. Kraj ten produkuje go najwięcej na świecie. Wykorzystywany jest między innymi do produkcji kosmetyków, leków i innych produktów, a czekają na niego koncerny i mniejsze firmy we Włoszech, Turcji, Francji czy Stanów Zjednoczonych.

Co ciekawe, olejek różany oraz wodę różaną wytwarza się dokładnie tak, jak… bimber , czyli przez destylację. Technologia ta trafiła kilka wieków temu do Bułgarii z Indii i Persji.