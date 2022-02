Producent Bogusław Job: Takiego filmu, jak „Mój dług” w polskim kinie jeszcze nie było

To historia, którą swego czasu żyła cała Polska. Oto dwóch młodych, nie karanych wcześniej mężczyzn, pozbawionych pomocy wymiaru sprawiedliwości, zabiło gangstera, który ich prześladował, żądając od nich wyimaginowanego długu. Dostali po 25 lat więzienia. W 1999 roku Krzysztof Krauze zrobił o tym film „Dług”. Dlaczego po ponad 20 latach postanowił Pan wrócić do tej historii?

„Dług” Krzysztofa Krauzego to świetny, obsypany nagrodami film, który pokazywał rzeczywistość lat 90. oraz wszystko to, co się działo z dwójką tych bohaterów, zanim trafili do więzienia. Natomiast „Mój dług” to nie jest powtórka z „Długu”. To pod każdym względem nowa produkcja, przedstawiająca losy jednego z bohaterów – Sławomira Sikory.

Co się stało z drugim mężczyzną – Arturem Brylińskim?

Nie zgodził się na film. Stąd też „Mój dług” opowiada tylko historię Sikory.