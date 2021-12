Procedura Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Zbigniew Kuźmiuk: To się źle skończy dla UE. To jest droga donikąd OPRAC.: Lidia Lemaniak

21.01.2020 warszawa sejm n/z fot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

– To się po prostu źle skończy dla Unii Europejskiej. To jest droga absolutnie donikąd. Nastroje w poszczególnych krajach członkowskich – już wszystko jedno, czy w tzw. starych, czy tzw. nowych – są absolutnie przeciwne do działań Komisji Europejskiej. Kraje uważają, że Komisja wspierana przez TSUE, coraz mocniej zawłaszcza swoje kompetencje, to jest niezgodne z traktatami – ocenił Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z polskatimes.pl uruchomieniu przeciwko Polsce procedury przez Komisję Europejską w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego.