Próby siłowego sforsowania granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Migranci byli agresywni

Do zaostrzenia sytuacji na granicy Białorusi z Polską w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach doszło we wtorek rano. Grupy mężczyzn rzucały kamieniami i kłodami w stronę polskich służb, próbowały niszczyć płot. Polska Policja użyła armatek wodnych.

W piątek opustoszało obozowisko po białoruskiej stronie Kuźnicy. Migranci skierowani zostali przez służby białoruskie do centrum logistycznego. Ma to związek z pismem szefa Straży Granicznej, które skierował w czwartek do przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi. Szef polskiej SG domagał się, by do końca tygodnia z rejonu przejścia w Kuźnicy usunięto migrantów. Dodał, że gdyby do tego nie doszło, możliwe jest zamknięcie tamtejszego towarowego przejścia kolejowego.

Od kilku dni nasilają się jednak próby forsowania granicy w Dubiczach Cerkiewnych.