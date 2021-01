Problemy z rejestracją osób 70+. Dworczyk: Każdy chętny senior będzie zaszczepiony

Dodał, że do dzisiaj wykonanych zostało ponad 603 tysiące szczepień, a liczba dawek szczepionki dostarczonych do punktów to 789 tysięcy.

Szef KPRM poinformował, że „na godzinę 10.00 w całej Polsce zostało 150 tysięcy wolnych terminów na szczepienia w pierwszym kwartale”. - Możemy zagwarantować, że każdy senior w Polsce, który będzie chciał, zostanie zaszczepiony. Apelujemy, by seniorzy nie szli do przychodni i POZ, żeby nie narażać się na zakażenie. Prosimy o korzystanie z infolinii i formularzy online – przekazał Dworczyk.

Ile osób uda się zaszczepić?

Michał Dworczyk poinformował, że do końca pierwszego kwartału dostarczonych do Polski zostanie ponad 3 miliony szczepionek. - Od samego początku mówimy, że zgodnie z umową z Komisją Europejską do Polski zostaną dostarczone szczepionki do końca pierwszego kwartału, które pozwolą zaszczepić 3,1 miliona pacjentów pacjentów. Z uwagi na ograniczenia w dostawach nie będziemy w stanie zaszczepić większej liczby osób w pierwszy kwartale – tłumaczył.