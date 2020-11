Problemy w szeregach PiS. Czekają nas wcześniejsze wybory?

Ardanowski: Od mądrości kierownictwa PiS zależy, czy będzie miało większość w Sejmie

Od pewnego czasu politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zostali zawieszeni w prawach członka partii - w związku z głosowaniem nad ustawą o ochronie zwierząt - zmierzają odejść z PiS.

Mieliby oni utworzyć oddzielne koło poselskie.

Jednym z takich polityków jest były już minister rolnictwa Jan Ardanowski. Choć podkreślił na antenie radia Wnet, że on sam chciałby pozostać w kubie PiS, to „część posłów PiS została upokorzona i jest zdeterminowana, by utworzyć oddzielny byt polityczny w Sejmie w postaci koła”. - Bardzo możliwe, że przyłączą się następni i to koło się rozrośnie - powiedział Ardanowski.

Zapowiedział przy tym, że „jeżeli nie będzie żadnych rozmów z kierownictwem PiS”, to on również „znajdzie się w tej grupie”.

Przekazał też, że wnioski do założenia nowego koła są przygotowane i jest wystarczająca ilość posłów, którzy złożyli swoje podpisy. - W związku z tym to tylko i wyłącznie od mądrości kierownictwa PiS zależy, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie jeszcze większość - podkreślił.