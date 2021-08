Problemy Polaków w Brighton? Mewy bliskie dużego transferu

Cucurella zostanie sprzedany za 18 milionów euro, czyli tyle ile wynosi klauzula w jego kontrakcie z Getafe. Hiszpan ma 23-lata a jest już bardzo doświadczony - rozegrał 106 spotkań w La Liga, w których strzelił pięć goli i zanotował dziesięć asyst. Kolejny atut Hiszpana to duża uniwersalność, bo może występować na pozycji lewego obrońcy, a także jako skrzydłowy.

Właśnie elastyczność poruszania się po boisku jest kluczowym argumentem dla trenera Brighton Grahama Pottera. Mewy pod wodzą Anglika stosują grę z dwoma wahadłowymi, a zawodnik, który dobrze bilansuje grę w ataku i obronie jest nieoceniony na takiej pozycji.

Jak taki transfer wpłynie na pozycję w składzie dwóch Polaków z Brighton? To fatalna wiadomość dla Michała Karbownika. Nominalny lewy obrońca nie zadebiutował jeszcze w pierwszym zespole, więc nowy konkurent praktycznie wyklucza mu walkę o pierwszy skład. Co ciekawe może być to też kłopotliwa sytuacja dla Jakuba Modera - były zawodnik Lecha Poznań jest środkowym pomocnikiem, ale trener kilka razy wystawiał go na lewym wahadle.