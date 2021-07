Problem z Polskim Ładem. Muller: Ustawa trafi do konsultacji na początku przyszłego tygodnia Leszek Rudziński

W ramach Zjednoczonej Prawicy jak dotąd nie udało się osiągnąć porozumienia co do ostatecznego kształtu Polskiego Ładu. Jarosław Gowin uważa, że niektóre zapisy dotyczące podatków uderzą w klasę średnią i małych przedsiębiorców. Rzecznik rządu Piotr Muller zapewnia jednak, że negocjacje dobiegają końca,a ustawa już w przyszłym tygodniu trafi do konsultacji.